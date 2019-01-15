Araban'da Sahte Para Operasyonunda 5 Tutuklama
2 saat önce
GAZİANTEP'in Araban ilçesinde, piyasaya sahte para sürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan 8 şüpheliden 5'i tutuklandı.
GAZİANTEP'in Araban
ilçesinde, piyasaya sahte para sürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan 8 şüpheliden 5'i tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Araban'da piyasaya sahte para sürmek isteyen bir şebeke bulunduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı. Ekiplerin 3 ay süren fiziki ve teknik takibinin ardından savcılık kararıyla 6 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan baskınlarda 8 kişi gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda sahte para, uyuşturucu ile dijital materyaller ele geçirildi.
Sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheli tutuklanırken, 3 şüpheli ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. - Gaziantep
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 01:14 Kaynak: DHA
Volkan Demirel, Uzun Bir Süredir Hastanede Yatan Yunus Samet Atalay'a İmzalı Formasını Hediye Etti
7 Yıl Boyunca Karısına İşkence Yapan Vicdansız Koca Kan Dondurdu: Seni Yavaş Yavaş Öldüreceğim
Son Dakika! CHP'nin Ankara Adayı Mansur Yavaş: İlk İcraatımız Makam Araçlarını Azaltmak
Son Dakika! Öğretmen Atamalarının Mülakat Sonuçları Açıklandı