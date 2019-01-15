Son Dakika Haberleri: Araban'da Sahte Para Operasyonunda 5 Tutuklama

Araban'da Sahte Para Operasyonunda 5 Tutuklama

2 saat önce

GAZİANTEP'in Araban ilçesinde, piyasaya sahte para sürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan 8 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Araban'da Sahte Para Operasyonunda 5 Tutuklama, System.String[]
GAZİANTEP'in Araban ilçesinde, piyasaya sahte para sürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan 8 şüpheliden 5'i tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Araban'da piyasaya sahte para sürmek isteyen bir şebeke bulunduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı. Ekiplerin 3 ay süren fiziki ve teknik takibinin ardından savcılık kararıyla 6 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan baskınlarda 8 kişi gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda sahte para, uyuşturucu ile dijital materyaller ele geçirildi.

Sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheli tutuklanırken, 3 şüpheli ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. - Gaziantep

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 01:14 Kaynak: DHA

Gaziantep, Araban, Güncel
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