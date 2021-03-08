Araban'da şehit anneleri ve tarım işçisi kadınlara 8 Mart ziyareti - Son Dakika

Araban ilçesindeki şehit ailelerine ve tarım işçisi kadınlar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle ziyaret edildi.

İlçe Sosyal Hizmet Merkezi (SHM) Müdürü Murat Tilki, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Orhan Behcet ve İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Teğmen Kadir Gökhan Bakan, Güllüce Mahallesinde yaşayan 75 yaşındaki şehit annesi Ayşe Kömesu'yu evinde ziyaret ederek başörtüsü ve çiçek takdim ettiler.

Araban Ovası'ndaki sarımsak tarlasında çalışan tarım işçilerini de ziyaret eden heyet, kadınlara çiçek ve başörtüsü hediye etti.