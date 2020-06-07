Araban'da şehit mezarlarına bakım yapıldı - Son Dakika

Araban Kaymakamlığı, ilçedeki şehit mezarlarına bakım yaptırdı.

Kaymakamlık, ilçe merkezindeki mezarlıkta bulunan 3, kırsal mahalledeki mezarlıkta da 6 olmak üzere toplam 9 şehit mezarında bakım gerçekleştirip, bayraklarını yeniledi.

Kaymakam Abdulhamit Mutlu da şehit mezarlarının çiçeklerini budayıp, bazı çiçekleri de yeniledi.

Kaymakamlığın resmi internet sitesinden "Şehitlerimiz Bizim En Kıymetlimiz" başlığıyla yapılan açıklamada, "İlçemizdeki tüm şehit mezarlarımızın bakımlarını gerçekleştirdik. Bayrak direkleri boyanarak bayraklar yenilendi. Çevredeki otlar temizlenerek yeni çiçekler dikildi. Şehitlerimizin emanetleri olan mezarlarımızın bakımına daha çok dikkat edeceğiz. Şehitlerimizin emaneti olan ailelerimizin her isteklerinde yanındayız. Şehitlerimizin mekanı cennet olsun. Vatan size minnettar, biz sizin emanetlerinize hizmetkarız." ifadeleri kullanıldı.