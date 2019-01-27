Son Dakika Haberleri: Araban'da Sis Etkili Oldu

Araban'da Sis Etkili Oldu

44 dakika önce

Gaziantep'in Araban ilçesinde etkili olan sis, hayatı olumsuz etkiledi.

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Gaziantep'in Araban ilçesinde etkili olan sis, hayatı olumsuz etkiledi.İlçe merkezi ve kırsalında sabahın erken saatlerinde oluşan ve kısa sürede etkisini arttıran sis, hayatı olumsuz etkiledi.İlçe genelinde, görüş mesafesi yer yer 15 metreye kadar düştü.Özellikle Araban-Gaziantep kara yolunun Karadağ ve Araban- Adıyaman kara yolunun Ergen geçidi kesimlerinde sis nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanabiliyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 11:16 Kaynak: AA

Gaziantep, Araban, Güncel
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