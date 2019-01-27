Araban'da Sis Etkili Oldu
44 dakika önce
Gaziantep'in Araban ilçesinde etkili olan sis, hayatı olumsuz etkiledi.
Gaziantep
'in Araban
ilçesinde etkili olan sis, hayatı olumsuz etkiledi.İlçe merkezi ve kırsalında sabahın erken saatlerinde oluşan ve kısa sürede etkisini arttıran sis, hayatı olumsuz etkiledi.İlçe genelinde, görüş mesafesi yer yer 15 metreye kadar düştü.Özellikle Araban-Gaziantep kara yolunun Karadağ
ve Araban- Adıyaman
kara yolunun Ergen geçidi kesimlerinde sis nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanabiliyor.
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Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 11:16 Kaynak: AA
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