Son Dakika Haberleri: Araban'da Sis Etkili Oldu

Araban'da Sis Etkili Oldu

31 dakika önce

Gaziantep'in Araban ilçesinde etkili olan sis hayatı olumsuz etkiledi.

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Gaziantep'in Araban ilçesinde etkili olan sis hayatı olumsuz etkiledi.

Araban ilçe merkezi ve kırsalında önceki gün etkili olan sağanağın ardından gece geç saatlerde başlayan ve etkisini sabahın erken saatlerine kadar sürdüren sis nedeniyle ilçede görüş mesafesi yer yer 10 metreye kadar düştü.

Özellikle Araban-Gaziantep kara yolunun Karadağ geçidi, Araban- Adıyaman kara yolunun Çat Boğazı mevkisi ve Ergen geçidinde etkili olan sis nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanabildi.

Sis nedeniyle kırsaldan merkeze gelmek isteyen sürücüler, trafikte güçlükle ilerleyebildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 11:45 Kaynak: AA

Gaziantep, Araban, Güncel
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