Araban'da Sis Etkili Oldu
31 dakika önce
Gaziantep'in Araban ilçesinde etkili olan sis hayatı olumsuz etkiledi.
Gaziantep
'in Araban
ilçesinde etkili olan sis hayatı olumsuz etkiledi.
Araban ilçe merkezi ve kırsalında önceki gün etkili olan sağanağın ardından gece geç saatlerde başlayan ve etkisini sabahın erken saatlerine kadar sürdüren sis nedeniyle ilçede görüş mesafesi yer yer 10 metreye kadar düştü.
Özellikle Araban-Gaziantep kara yolunun Karadağ
geçidi, Araban- Adıyaman
kara yolunun Çat
Boğazı mevkisi ve Ergen geçidinde etkili olan sis nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanabildi.
Sis nedeniyle kırsaldan merkeze gelmek isteyen sürücüler, trafikte güçlükle ilerleyebildi.
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Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 11:45 Kaynak: AA
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