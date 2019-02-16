Araban'da Sis Etkili Oldu
1 saat önce
Gaziantep'in Araban ilçesinde sis hayatı olumsuz etkiledi.
Gaziantep
'in Araban
ilçesinde sis hayatı olumsuz etkiledi.
Araban ilçe merkezi ve kırsalında üç gün boyunca etkili olan sağanağın ardından sabah erken saatlerde çıkan yoğun sis, görüş mesafesini yer yer 8-10 metreye kadar düşürdü.
Özellikle Araban-Gaziantep kara yolunun geçtiği Karadağ
geçidi, Araban- Adıyaman
kara yolundaki Çat
Boğazı mevkisi ve Ergen rampasında sis, sürücülere zor anlar yaşattı. Buralarda ulaşım güçlükle sağlanabildi.
Sis nedeniyle ilçeye bağlı Fıstıklıdağ, Elif, Hisar başta olmak üzere tüm kırsal mahallelerden ilçe merkezine gelmek için yola çıkan araçlar, güçlükle ilerleyebildi.
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Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 12:17 Kaynak: AA
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