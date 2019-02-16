Son Dakika Haberleri: Araban'da Sis Etkili Oldu

Araban'da Sis Etkili Oldu

1 saat önce

Gaziantep'in Araban ilçesinde sis hayatı olumsuz etkiledi.

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Gaziantep'in Araban ilçesinde sis hayatı olumsuz etkiledi.

Araban ilçe merkezi ve kırsalında üç gün boyunca etkili olan sağanağın ardından sabah erken saatlerde çıkan yoğun sis, görüş mesafesini yer yer 8-10 metreye kadar düşürdü.

Özellikle Araban-Gaziantep kara yolunun geçtiği Karadağ geçidi, Araban- Adıyaman kara yolundaki Çat Boğazı mevkisi ve Ergen rampasında sis, sürücülere zor anlar yaşattı. Buralarda ulaşım güçlükle sağlanabildi.

Sis nedeniyle ilçeye bağlı Fıstıklıdağ, Elif, Hisar başta olmak üzere tüm kırsal mahallelerden ilçe merkezine gelmek için yola çıkan araçlar, güçlükle ilerleyebildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 12:17 Kaynak: AA

Sabah, Gaziantep, Araban, Güncel
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