Araban'da sokak hayvanları için son 1 yılda 2 ton mama kaplara konuldu - Son Dakika

Gaziantep'in Araban ilçesinde sokak hayvanları için geçen yıl ilçenin 26 ayrı noktasına konulan mama kaplarına yaklaşık 2 ton mama konuldu.

İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Müdürlüğü ekipleri, sokak hayvanlarının aç ve susuz kalmaması için geçen yıl ilçenin 26 farklı noktasına hazırladığı kapları koydu.

İlçe SYDV Müdürü Orhan Behçet, yaptığı açıklamada, sokak hayvanların herkesin beraber sahip çıkması gerektiğini belirtti.

Sokak hayvanlarını önemsediklerini belirten Behçet, "Hayvanları ilçe merkezindeki 26 değişik noktasına geçen yıl kurduğumuz hayvan mama yerlerimizde mama ve sularımızı düzenli olarak değiştiriyor. Son 1 yılda 2 ton mama tüketildi." ifadelerini kullandı.