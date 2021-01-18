Araban'da sokak hayvanlarına destek - Son Dakika

Araban Kaymakamlığınca sokak hayvanlarının mama ve su yerleri yenilendi.

Kaymakam Abdulhamit Mutlu'nun talimatı üzerine geçen yıl kaymakamlık ekiplerince ilçenin muhtelif yerlerindeki cadde ve sokaklarındaki 20 değişik noktaya sahipsiz sokak hayvanlarının aç kalmamaları için mama ve su yerleri kurulmuştu.

Geçen yıl plastik olarak kurulan mama ve su yerlerinin kalıcı ve daha sağlıklı olması amacıyla metalden yapılan mama ve suluklar ile yenilendi.

Kaymakam Mutlu, "Dilsiz dostlarımızın mama ve su yerlerini yeniledik. İlçemizde aylar önce geçici olarak plastikle yaptığımız hayvan mama yerlerimizi kalıcı olarak metal mama yerlerimizle değiştirdik. Mama ve sularımızı düzenli olarak değiştiriyor aynı zamanda dilsiz dostlarımıza et ve süt vermeye de devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.???????