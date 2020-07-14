Araban'da sosyal tesisisin temeli atıldı - Son Dakika

Araban'da sosyal tesisisin temeli atıldı

Araban Belediyesince Esentepe Mahallesine yapılacak sosyal tesisin temeli atıldı.

Araban Belediyesince Esentepe Mahallesine yapılacak sosyal tesisin temeli atıldı.

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Belediye Başkanı Hasan Doğru, gazetecilere, sosyal tesisin olmadığı mahallede, halkın uzun zamandır mağduriyet yaşadığını dile getirdi.

430 metrekare inşaat alanı bulunan arsaya bayan-erkek girişi ayrı ayrı olmak üzere iki katlı inşa edilecek olan sosyal tesiste 110 metre kare imam evi, 1 mutfak ve 1 lavabosu bulunan bir tesisi hizmete açmak için kolları sıvadıklarını belirten Doğru, "Mahallemizde ikamet eden hayırsever vatandaşlarımızın da sosyal tesisimize katkı sağlayacakları sözünü verdiler. İnşaatımıza hayırsever vatandaşlarımızın yapacakları hayırlar için Araban Belediye Başkanı olarak şimdiden teşekkür ederim." dedi.

Mahallede yaşanan taziye yeri sıkıntısının inşaatın bitmesiyle sona ereceğini bildiren Doğru, inşaatın en kısa sürede bitirilmesi hedeflediklerini dikkati çekti.

Hasan Doğru, Araban, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 15:43 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Araban'da sosyal tesisisin temeli atıldı - Son Dakika
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