Araban'da tarım işçilerine konteyner - Son Dakika

Araban ilçesindeki çadırlarda konaklayan mevsimlik tarım işçilerine 7 adet konteyner tahsis edildi.

Bölgenin önemli tarımsal üretim merkezi olan Araban ilçesinde bölgedeki il, ilçe ve köylerden Araban Ovası'na gelen tarım işçisi ailelerin hayatlarını kolaylaştırmak için banyo, tuvalet ve su deposundan oluşan konteynerler hizmete sunuldu.

Araban Ziraat Odası Başkanı Hasan Altun, AK Parti İlçe Başkanı Kamil Murat Kasney, konteynerlerin kurulduğu alanda incelemelerde bulundu.

Hasan Altun, gazetecilere, Araban Ovasında binlerce kişinin tarım işçisi olarak faaliyet sürdürdüğünü dile getirdi.

Çadırlarda konaklayan binlerce mevsimlik tarım işçilerinin tuvalet ve banyo ihtiyaçlarının karşılanması için 7 adet konteynerin kurulduğunu aktaran Altun, şunları kaydetti:

"Gaziantep Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'ne bu noktada taleplerimizi iletmiştik. Bu anlamda mevsimlik tarım işçilerinin refah seviyesinin yükseltilmesi ve yaşam koşullarının iyileştirilmesi amacıyla yürütülen çalışma kapsamında, AFAD tarafından temin edilen konteynerler işçilerin çadırlarının bulunduğu alanlara kuruldu."

Kamil Murat Kasney de konteyner desteği sağlayanlara teşekkür etti.