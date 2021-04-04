Araban'da tarım işçilerine ücretsiz maske - Son Dakika

Araban Ziraat Odasınca tarım işçilerine ücretsiz maske dağıtıldı.

Oda başkanı Hasan Altun, ilçeye gelen mevsimlik tarım işçileri için çalışma başlattı. Bu kapsamda çadırlarda yaşayan tarım işçilerini ziyaret eden Altun, koronavirüs tedbirlerini hatırlatarak, maske dağıttı.

Hasan Altun, gazetecilere, salgın sürecinde tarımsal üretimin devamını sağlamak için çalıştıklarını ve bu süreçte de tedbiri elden bırakmak istemediklerini kaydetti.

Araban Ovası'nda 15 Nisan'dan tarım işçilerinin yoğunlaşacağını belirten Altun, "Yeşil sarımsak hasadı için bölgeye işçiler gelmeye başladı. Yoğunluk her geçen gün artacak. O yüzden koronavirüsle mücadele destek vermek amacıyla işçi kardeşlerimize maske verdik. Tedbiri bırakmadan üretime devam edeceğiz." diye konuştu.???????