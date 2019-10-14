Araban'da trafik kazası: 2 yaralı
34 dakika önce
Gaziantep'in Araban ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 01:57 Kaynak: AA
Gaziantep'in Araban ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Vakıf İnce yönetimindeki 01 YB 082 otomobil, Araban-Besni karayolu TMO kavşağında Mehmet Yüksekkaya'nın kullandığı 02 AAF 031 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada sürücülerden Vakıf İnce ile 01 YB 082 plakalı otomobilde bulunan Sezgin Barutçu yaralandı.
Yaralılar, ihbar üzerine
olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Araban Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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