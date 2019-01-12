Son Dakika Haberleri: Araban'da Uyuşturucu Operasyonu: 9 Gözaltı

Araban'da Uyuşturucu Operasyonu: 9 Gözaltı

1 saat önce

GAZİANTEP'in Araban ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operaryonda uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen 9 şüpheli gözaltına alındı.

Araban'da Uyuşturucu Operasyonu: 9 Gözaltı, System.String[]
GAZİANTEP'in Araban ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operaryonda uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen 9 şüpheli gözaltına alındı.

Araban İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.Yapılan çalışma sonunda uyuşturucu ticareti yapan kişiler ve adresleri belirlendi. Ardından da operasyon düzenledi. Çok sayıda adrese düzenlenen eş zamanlı baskınlarda  D.A., C.K., H.K., A.Y., H.Y., A.C., O.G., A.K. ve C.D. gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda uyuşturucu ile sahte para, ruhsatsız tabanca ve dijital materyaller ele geçirildi. İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürülen şüpheliler sorgularının ardından adliyeye sevk edilecek. - Gaziantep

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 12:45 Kaynak: DHA

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