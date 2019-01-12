Araban'da Uyuşturucu Operasyonu: 9 Gözaltı
1 saat önce
GAZİANTEP'in Araban ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operaryonda uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen 9 şüpheli gözaltına alındı.
GAZİANTEP'in Araban
ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operaryonda uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen 9 şüpheli gözaltına alındı.
Araban İlçe Jandarma
Komutanlığı ekipleri, ilçede uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.Yapılan çalışma sonunda uyuşturucu ticareti yapan kişiler ve adresleri belirlendi. Ardından da operasyon düzenledi. Çok sayıda adrese düzenlenen eş zamanlı baskınlarda D.A., C.K., H.K., A.Y., H.Y., A.C., O.G., A.K. ve C.D. gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda uyuşturucu ile sahte para, ruhsatsız tabanca ve dijital materyaller ele geçirildi. İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürülen şüpheliler sorgularının ardından adliyeye sevk edilecek. - Gaziantep
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 12:45 Kaynak: DHA
İlçe Jandarma Komutanı 1 Ton Uyuşturucuyla Yakalandı, Uyuşturucu Rotası Deşifre Oldu
Cerablus'tan Sorumlu Vali Yardımcısı Ahmet Turgay İmamgiller, Makamında Hayatını Kaybetti
Son Dakika: Ukrayna Devlet Başkanı Poroşenko: Türkiye'den İnsansız Hava Aracı Alımı Anlaşması İmzaladık
Köpek Saldırılarıyla İlgili Veteriner Hekimler Odası Başkanı Hüseyin Tanrıverdi'den Uyarı: Saldırılar Artabilir