Araban'da Vefa Sosyal Destek Grubu, hizmete başladı - Son Dakika

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Araban'da Vefa Sosyal Destek Grubu, hizmete başladı
6 saat önce
Araban Kaymakamlığınca oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu hizmet vermeye başladı.
Araban Kaymakamlığınca oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu hizmet vermeye başladı.
İçişleri Bakanlığının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 65 yaş üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak için oluşturduğu Vefa Sosyal Destek Grubu, ilçede hizmet veriyor.
Doktor, ebe ve hemşireden oluşan ekipler, 65 yaş üstü ve yalnız yaşayan yaşlıların sağlık durumunu evlerinde düzenli olarak kontrolünü yapmaya başladı.
Haber Yayın Tarihi: 26.03.2020 10:20 Kaynak: AA
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