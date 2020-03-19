Araban ilçesinde "Virüse Karşı Yaşlılarımızın Yanındayız" projesiyle 65 yaşın üstündeki yaşlıların evleri temizlenip, dezenfekte edilmeye başlandı. Proje kapsamında yaşlılara kolonya ve maske de hediye edildi.



Gaziantep'in Araban ilçesinde 65 yaş üstü yaşlıların evden çıkmaması için "Virüse Karşı Yaşlılarımızın Yanındayız" projesi hayata geçirildi. Proje ile Araban Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı evde bakım temizlik personelleri tarafından, 65 yaşın üstündeki yaşlıların evleri temizleniyor. Yaşlıların evlerinde dezenfekte işlemi yapıldıktan sonra kolonya ve maske de hediye ediliyor.



Konu ile ilgili Araban Kaymakamlığı'nın resmi internet sayfasında yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile ilçede yaşayan yaşlılarımıza Araban Kaymakamlığı SYDV Müdürlüğümüzce gıda kolisi, kolonya, maske dağıtılmaktadır. 65 yaş üstü yaşlılarımızın herhangi bir ihtiyacı olması durumunda 0342 611 2449 nolu numaraya bildirmeleri durumunda tüm ihtiyaçları onlar evden çıkmadan karşılanacaktır" ifadeleri kullanıldı.



Arabanlı yaşlılar, ilçede yaşlılara yönelik başlattığı korona virüs tedbir çalışmalarını takdirle karşıladıklarını belirterek Araban Kaymakamı Abdulhamit Mutlu'ya teşekkür etti. - GAZİANTEP