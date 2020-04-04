Araban'da yağışlar nedeniyle daha önce kuruyan bazı derelerden su aktı - Son Dakika

Gaziantep'in Araban ilçesinde son günlerde aralıklarla etkili yaşışlar nedeniyle uzun zamandır kuruyan bazı derelerden su aktı.

Karacaören Göl mevkisinden geçen Göl Deresi de uzun yıllar sonra akmaya başladı.

Derenin üstündeki tahta köprünün altından su akması vatandaşları sevindirdi.

Vatandaşlardan Hüseyin Pıçak, gazetecilere yaptığı açıklamada, bölgede yaşanan kuraklık nedeniyle kuruyan derenin aktığını görmekten dolayı mutlu olduklarını ifade ederek, "Son günlerde aralıklarla yağan yağışlar ilçe genelinde yer altı su seviyelerini yükseltti. Uzun yıllar sonra tahta köprünün altından su aktı." dedi.