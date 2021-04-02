Araban'da yardım kampanyası - Son Dakika

Gaziantep'in Araban Kaymakamlığı tarafından sağlık problemi bulunan iki kişinin ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla yardım kampanyası başlatıldı.

Kaymakamlık, sosyal medya hesabında yapılan paylaşımda, "Haydi Türkiye, haydi Araban 2 insan 2 hayata dokunmak için şimdi iyilik zamanı" sloganıyla kampanya başlatıldığı belirterek, "Değerli vatandaşlarımız 12 yaşındaki çocuğumuzun ve 31 yaşındaki vatandaşımızın hayalleri ve sağlığı için sizlerin kardeşliğini bekliyoruz." ifadeleri kullanıldı.