Araban'da yaşlılara hizmet sürüyor - Son Dakika

Araban'da yaşlılara hizmet sürüyor
6 saat önce
Araban ilçesinde faaliyet gösteren Vefa Sosyal Destek Grubu yaşlılara hizmetlerini sürdürüyor.
Araban ilçesinde faaliyet gösteren Vefa Sosyal Destek Grubu yaşlılara hizmetlerini sürdürüyor.
Araban ilçesi Kaymakamlığı resmi internet sitesinde Vefa Sosyal Destek Grubu'nun ilçe genelindeki bir haftalık çalışmalarını açıkladı. Yapılan açıklamada, Araban ilçesi Vefa Sosyal Destek Grubu, ilçe genelindeki yaşlılara bin 80 gıda paketi, 840 sıcak yemek, 192 ev temizliği, 160 sağlık kontrolü, 26 maaş çekim işlemi ve 12 ilaç alımı yapıldığı bildirildi. - GAZİANTEP
Haber Yayın Tarihi: 29.03.2020 11:10 Kaynak: İHA
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