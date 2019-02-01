Son Dakika Haberleri: Araban'da Yeni Aile Sağlığı Merkezi Hizmete Girdi

Araban'da Yeni Aile Sağlığı Merkezi Hizmete Girdi

1 saat önce

Gaziantep'in Araban İlçesinde yapımı tamamlanan 6 hekimlik Aile Sağlığı Merkezi ve 112 acil sağlık hizmetleri istasyonu faaliyete geçti.

Araban'da Yeni Aile Sağlığı Merkezi Hizmete Girdi, System.String[]
Gaziantep'in Araban İlçesinde yapımı tamamlanan 6 hekimlik Aile Sağlığı Merkezi ve 112 acil sağlık hizmetleri istasyonu faaliyete geçti.

AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan'ın girişimleri sonucunda Araban ilçe merkezindeki Mehmet Gökçek Mahallesinde bulunan atıl durumdaki eski sağlık ocağı binasının yıkımı gerçekleştirilmişti. Yıkımı gerçekleştirilen bina yerine Aile Sağlığı Merkezi, Toplum Sağlığı Merkezi ve 112 Acil Hizmet binası yapılması için başlatılan inşaat tamamlanarak hizmete girdi.

Gaziantep Milletvekili Erdoğan'ın konu ile ilgili açıklamasında,"Toplum sağlığı merkezi (ilçe sağlık müdürlüğü), 112 acil sağlık hizmetleri istasyonu faaliyete geçmiştir. Binanın giriş katında aktif olarak 6 aile hekimliği birimi ilçe halkına hizmet vermektedir. 2 aile hekimi biriminin ise planlanması yapılmış olup, kura listesine eklenmiştir. Kurada tercih edilmesi durumunda aktif hizmet veren aile hekimi sayısı 8'e çıkmış olacaktır. Yine binanın giriş katında aile sağlığı merkezi girişinden bağımsız olarak 112 acil sağlık hizmetleri istasyonu bulunmaktadır. İlçede bulunan mevcut 112 istasyonu binada bulunan yerine taşınacaktır. Binanın 2. Katında ise yine girişi bağımsız olarak planlanan toplum sağlığı merkezi ( ilçe sağlık müdürlüğü) mevcut binasından taşınarak hizmet vermeye başlamıştır. Toplum sağlığı merkezinde 3 doktor,3 ebe, 1 hemşire 5 idari personel ve 1 ilçe sağlık müdürü toplamda 13 personel hizmet vermektedir. Toplum sağlığı merkezinde 2 hizmet aracı bulunmaktadır. Yeni ve modern hizmet binasında ilçe halkına sağlık hizmetleri vermeye başlayan Araban Aile Sağlığı Merkezi, Toplum Sağlığı Merkezi ve 112 AHİ Hizmet Binasında vatandaşlarımız daha rahat sağlık hizmetleri alacak. ilçe halkımızın hizmetine giren yeni hizmet binası ilçe halkımıza hayırlı olsun" diye konuştu.

13 yıl kullanılmayan eski sağlık ocağı hizmet binasının yıkılıp yerine modern hizmet binasının yapılması vatandaşlar tarafından takdirle karşılandı. - GAZİANTEP

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 01:53 Kaynak: İHA

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