Araban'da yeni kurulan mahalleye muhtar seçildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Araban'da yeni kurulan mahalleye muhtar seçildi - Son Dakika

Araban'da yeni kurulan mahalleye muhtar seçildi

6 saat önce

Gaziantep'in Araban ilçesinde yeni kurulan mahallenin ilk muhtarı seçildi.

Araban'da yeni kurulan mahalleye muhtar seçildi, System.String[]

Gaziantep'in Araban ilçesinde yeni kurulan mahallenin ilk muhtarı seçildi. 7 adayın olduğu seçimde Sıddık Girişmez, mahallenin ilk muhtarı oldu.


Araban ilçesi Belediyesi Meclisinin 2019 yılı Kasım ayı meclis toplantısında aldığı kararla kurulan Şerif Peri Mahallesi için muhtarlık seçimi yapıldı. Şerif Peri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde yapılan seçimde vatandaşlar sabah 08.00'den itibaren 2 sandıkta oy kullanmaya başladı.


Toplamda 555 seçmenden 482'sinin oy kullandığı seçimlerde 7 kişi muhtar adayı oldu. Seçimi kazanan Sıddık Girişmez, 117 oy olarak mahallenin ilk muhtarı oldu. - GAZİANTEP

Gaziantep, Araban, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 06:43 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İdlib şehidimiz Emre Baysal'ın babası, oğlunun Sancaktepe'deki mezarının başından ayrılmıyor
Libya'da Hafter milislerinin roketli saldırısında 10 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybetti Ünlü anketçi Adil Gür'ün Rus kadınlarıyla ilgili sözleri sosyal medyada gündem oldu Göçmenleri engelleyemeyen Yunanistan'a AB'den destek geldi

Son Dakika Haberleri
15:29 Gökçe, Dalaman'dan İstanbul'a dönmek için bindiği uçakta korku dolu anlar yaşadı
12:38 Yılmaz Morgül'den taziye ziyareti
12:38 Ünlü şarkıcı Derya Uluğ, sevgilisi Asil Gök'le birlikte Mehmetçik için ağıt besteledi
12:17 Cüneyt Arkın, 34 şehidimizi "Canlarım, kınalı kuzularım" sözleriyle anarak gözyaşlarını tutamadı
11:43 Mülteci çocuklar için yardım çağrısı yapan Haluk Levent, gelen tepkiler üzerine paylaşımlarını sildi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.03.2020 01:11:19. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Araban'da yeni kurulan mahalleye muhtar seçildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]