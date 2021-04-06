Araban'da yeşil sarımsakta hasada yaklaşılıyor

Gaziantep'in Araban ilçesinde yeşil sarımsakta hasat zamanı yaklaşıyor.

İlçede hasada hazırlanan tarım arazilerinde incelemelerde bulunan Araban Ziraat Odası Başkanı Hasan Altun, üreticilerle buluştu, değerlendirmelerde bulundu.

Altun, gazetecilere, bu yıl kış mevsiminde kar ve sağanak yağışların istenilen şekilde gelmesi dolayısıyla sarımsak üreticisinin mutlu olduğunu ve yeşil sarımsak hasadına sayılı günler kaldığını söyledi.

Altun, bu yıl yeşil sarımsakta yüksek rekolte beklediklerini dile getirdi.

Ocak ayında geçen yıllara oranla ekim alanının yüzde 100 oranında arttığı ve Araban sarımsağının toprağın suya doymasıyla birlikte bu yıl daha kaliteli olmasını beklediklerini belirten Altun, şöyle devam etti:

"Geçen yıl Araban'da yaklaşık 15 bin dönüm alanda ekimi ve hasadı yapılan meşhur Araban sarımsağına yurt genelinde yoğun talep oluşması üzerine bu yıl ocak ayı sonunda yaklaşık 30 bin dönüm civarında ekim gerçekleştirilmişti. Kalitesi, lezzeti ve aromasıyla Araban sarımsağı, her geçen yıl hasat döneminde daha fazla talep görüyor. Pazar sıkıntısı çekmeden talepleri artarak devam eden Araban sarımsağı ile Türkiye'nin yeşil sarımsak ihtiyacının yüzde 25'ini karşılıyoruz. Araban sarımsağı yeşil olarak 15 Nisan'dan sonra hasat edilebilecek ve tüm Türkiye'nin sebze hallerindeki komisyonculara tüccarlar tarafından gönderilecek. Bu mevsimde Türkiye'nin hiçbir bölgesinde yetişen sarımsak yoktur. Türkiye genelinde en erken yetişen sarımsak sadece Araban sarımsağıdır. Ayrıca bu yıl beklentimiz geçen yıllara oranla daha yüksek kalite ve yüksek rekolte."

Araban'ın kırsal Körhacıobası Mahallesi'ndeki sarımsak üreticisi Mustafa Yalçın, hasada hazırlanmanın mutluluğunu ve heyecanını yaşadıklarını kaydetti.