Araban'da yetim ve öksüz çocukların yüzü gülüyor - Son Dakika

Araban ilçesinde yetim ve öksüz çocukların yüzü "Bizim İçin Değerlisiniz" Projesiyle gülüyor.

Araban Kaymakamı Abdulhamit Mutlu koordinesinde, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürlüğü tarafından yürütülen proje kapsamında, ilçedeki 7 yetim ve öksüz çocuğa yatak odası takımı ve bilgisayar hediye edildi.

Mutlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, projenin birinci ayağında 42 engelli vatandaşa tekerlekli sandalye, ikinci ayağında 16 dezavantajlı ailelerin çocuklarına çocuk odası takımı ve bilgisayar verildiğini kaydetti.

Projenin üçüncü ayağında ise 30 yatalak vatandaşa hastane yatağı hediye edileceğini hatırlatan Mutlu, şunları söyledi:

"Projemiz kapsamında etkinliklerimiz hız kesmeden devam etmektedir. Projemizin dördüncü ayağında ise, Araban Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü'nün Sosyo-Ekonomik Destek Hizmetinden yararlanan 7 yetim ve öksüz çocuğumuza daha çocuk odası takımı ve bilgisayar hediye edildi."

Kaymakam Mutlu'nun aile ziyaretine, Araban Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Murat Tilki, Araban Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Orhan Behcet ve Araban İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömr Karayılan eşlik etti.