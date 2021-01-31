Araban'da yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan 5 köy yolu açıldı - Son Dakika

Dün gece saatlerinden itibaren etkili olmayan kar nedeniyle, Emirhaydar, Beydilli, Sarıkaya, Yaylacık ile Gökçepayam köylerinin yolları kapandı. İhbar üzerine giden belediye ekipleri, çalışmaların ardından köylere ulaşımın yeniden sağlanabilir hale getirilmesini sağladı.

Meteoroloji'den "İstanbul'da 1987'de olduğu gibi 1 metre kar yağacak" söylentilerine yanıt: O kış bu kış değil