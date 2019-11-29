Araban'da yoğun sis

Gaziantep'in Araban ilçesinde etkili olan yoğun sis hayatı olumsuz etkiledi.



Gece geç saatlerinden itibaren yoğun sisin etkili olduğu ilçe merkezi ve kırsalında, görüş mesafesi yer yer 10-15 metreye kadar düştü. İlçe merkezi ve kırsalında etkili olan yoğun siste trafiğe çıkan araçlar, sis lambalarını yakarak güçlükle ilerleyebildi. Gaziantep- Adıyaman karayolunun geçtiği Karadağ geçidi ve Araban- Besni karayolunun geçtiği Ergen geçidinde de etkili olan yoğun sis nedeniyle trafik oldukça yavaş seyrederken, ulaşım güçlükle sağlanabildi.



Araban merkezi ve kırsalında ise gece etkili yoğun sis etkisini sabahın erken saatlerinde de sürdürdü. - GAZİANTEP