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GAZİANTEP - Araban'da yoğun sis etkili oluyor - Son Dakika

GAZİANTEP - Araban'da yoğun sis etkili oluyor

13.01.2022 11:16
GAZİANTEP - Araban'da yoğun sis etkili oluyor

Araban ilçesinde yoğun sis, görüş mesafesini yer yer 5 metreye kadar düşürdü.

Araban ilçesinde yoğun sis, görüş mesafesini yer yer 5 metreye kadar düşürdü.

Gece başlayan sis, sabahın ilk ışıklarıyla etkisini artırdı. Görüş mesafesinin 5 metreye kadar düştüğü kentte, sürücüler ilerlemekte zorlandı.

Polis ekipleri de ilçenin işlek noktalarında denetimlerini artırarak, sürücülere hız yapmamaları ve dikkatli olmaları uyarısında bulundu.

Özellikle Gaziantep- Adıyaman karayolunun geçtiği Karadağ geçidi ve Araban-Adıyaman ve Besni karayolunun geçtiği Ergen geçidinde de etkili olan yoğun sis nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanabildi.

GAZİANTEP - Araban'da yoğun sis etkili oluyor
GAZİANTEP - Araban'da yoğun sis etkili oluyor
GAZİANTEP - Araban'da yoğun sis etkili oluyor

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Adıyaman, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel GAZİANTEP - Araban'da yoğun sis etkili oluyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: GAZİANTEP - Araban'da yoğun sis etkili oluyor - Son Dakika
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