Araban'da yol bakım ve onarım çalışması başlatıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Araban'da yol bakım ve onarım çalışması başlatıldı

19.04.2022 10:51
Araban'da yol bakım ve onarım çalışması başlatıldı

Gaziantep'in Araban ilçesinde, kış şartlarında bozulan kırsal mahallelerin asfalt yolarında bakım ve onarım çalışması başlatıldı.

Gaziantep'in Araban ilçesinde, kış şartlarında bozulan kırsal mahallelerin asfalt yolarında bakım ve onarım çalışması başlatıldı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekiplerince ilçeye bağlı kırsal mahallelerindeki yaklaşık 200 kilometre civarındaki grup yollarında çalışma yapılıyor.

Araban Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri ile başlatılan çalışma kapsamında bozulan yollara onarım ve yama yapılıyor.

YORUMLAR
500
Büyükşehir, Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Ormanı kurdu Büyükşehir, Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Ormanı kurdu Büyükşehirden 1,7 milyon TL açıklaması Büyükşehirden 1,7 milyon TL açıklaması

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Araban'da yol bakım ve onarım çalışması başlatıldı - Son Dakika


Son Dakika
10:52 Yunanistan'dan insanlık ayıbı! 100'e yakın göçmen ölüme terk edildi
10:49 Büyük karar yarın veriliyor! Maske zorunluğu belirli yerler haricinde tamamen kalkacak
10:44 Yunanistan AB yaptırımlarına uydu: Rus tankerlerine el koydu
10:41 Kasımpaşa tribün lideri öldürüldü! Eşi ve çocuklarının gözü önünde çapraz ateşe tutuldu
10:37 Cinsel istismara uğrayıp fuhşa zorlanmış! Engelli çocuk yaşadıklarını oyuncak bebeklerle anlattı!
10:36 İmamoğlu avukatı aracılığıyla İstanbul Valiliği'nin MOBESE kararına itiraz etti: Kameranın numarasını verdi
10:24 12 saattir aranıyordu! 8 yaşındaki Nur sağ olarak bulundu
10:21 "Çakarlar" çetesinin lideri ortaya çıktı! Her şeyi 73 yaşındaki "Hanımağa" lakaplı babaanne yönetiyormuş
10:12 Gol makinesi rekor bedelle gidiyor! Erling Haaland, Manchester City ile anlaştı
10:08 Ünlü yazar Paul Auster'ın oğlu, küçük kızını uyuşturucu ile öldürdüğü iddiasıyla tutuklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.04.2022 10:57:17. #1.13#
SON DAKİKA: Araban'da yol bakım ve onarım çalışması başlatıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement