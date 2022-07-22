Ekiplerin kırsalda arazi yolu açtığını belirten Doğru, "Ekiplerimiz tarafından, ilçe merkezinde kilitli parke taşı yama çalışması devam etmekte. Ekiplerimiz tarafından yapılan çalışmalar, Yolveren Mahallemizde, iş makinalarıyla yol şarampol düzenleme çalışmasını da sürdürüyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Fen İşleri Müdürlüğü, Hasan Doğru, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Araban'da yol çalışmaları sürüyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.