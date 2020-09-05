Araban'daki sosyal tesis inşaatında sona doğru - Son Dakika

Araban ilçesindeki Esentepe Mahallesi'nde yapılan sosyal tesisin inşaatında sona yaklaşıldı.

Temmuz ayında temeli atılan ve inşaatı hızla süren inşaatta Araban belediye başkan yardımcıları Yusuf Uğur ve Fırat Ümit Işık incelemelerde bulundu.

Yusuf Uğur, gazetecilere, yıllardır yapımı gündemde olan ve bu güne kadar bir türlü inşaatına başlanmayan tesisin tüm hızıyla inşaatını tamamlamaya çalıştıklarını ifade etti.

İnşaat tamamlandığında Esentepe bölgesinde taziye evi sıkıntısının ortadan kalkacağını aktaran Uğur, bölge halkının da tesisin bitmesi için gün saydığını kaydetti.

Fırat Ümit Işık ise sosyal tesisin olmaması nedeniyle Esentepe bölgesinde bugüne kadar sıkıntıların olduğunu belirterek, "430 metrekare alanın 110 metre karelik alanında inşaat alanı bulunuyor. İnşaatın birinci katında ayrı ayrı girişleri bulunan bayan ve erkek taziye alanları olacak. Yine bunların içerisinde de lavabo ve mutfak da bulunacak. 2. katında ise imam evi olarak tasarlanan bölüm bulunuyor. İnşaat tüm hızıyla sürüyor. Kısa zamanda burayı halkın hizmetine açmayı istiyoruz." diye konuştu.