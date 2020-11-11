Araban'dan yetim ve öksüzleri mutlu edecek proje - Son Dakika

Araban'dan yetim ve öksüzleri mutlu edecek proje

11.11.2020 12:48

Araban'dan yetim ve öksüzleri mutlu edecek proje Türkiye genelindeki 335 bin yetim ve öksüze organik oyuncak hediye edilecek Gaziantep Araban Kaymakamlığı tarafından hayata geçirilen "Güçlü Kadınlar Mutlu Çocuklar" projesi kapsamında istihdam edilen 25 kadının diktiği el yapımı oyuncaklar,...

Araban'dan yetim ve öksüzleri mutlu edecek proje

Türkiye genelindeki 335 bin yetim ve öksüze organik oyuncak hediye edilecek

GAZİANTEP - Gaziantep Araban Kaymakamlığı tarafından hayata geçirilen "Güçlü Kadınlar Mutlu Çocuklar" projesi kapsamında istihdam edilen 25 kadının diktiği el yapımı oyuncaklar, Arabanlı 220, Türkiye genelinde ise toplamda 335 bin yetim ve öksüz çocuğun yüzünü güldürecek.

Araban Kaymakamı Abdulhamit Mutlu'nun ilçede kadın istihdamını geliştirilmesi amacıyla verdiği talimatı ile Araban İlçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürlüğü ve Araban İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce 2018 yılında Araban İlçesi Halk Eğitim Merkezinde açılan Aile Destek Merkezi 4 ay önce hizmete geçirildi. Merkezin hazırladığı "Güçlü Kadınlar Mutlu Çocuklar" projesi kapsamında 25 ev hanımının diktiği 23 karakterden oluşan el yapımı organik oyuncaklar, ilçedeki 220 yetim ve öksüz çocuğun yüzü güldürüldü.

Proje kapsamında "Yetim Gülerse Türkiye Güler" sloganı ile merkezin oyuncak üretimi arttırılarak, Türkiye genelinde tespit edilen toplam 335 bin yetim ve öksüz çocuğa oyuncak dağıtımı için harekete geçildi. Yapılacak oyuncak üretimlerinin tamamlanmasının ardından çocuklara dağıtımına başlanacağı belirtildi.

"Çocuklarımızın yüzlerini güldürüyoruz"

Araban Kaymakamı Abdulhamit Mutlu, oyuncakların ürütildiği merkezde inceleme yaptı. Mutlu, el yapımı oyuncak hediye ederek yetim ve öksüzlerin yüzlerini güldüreceklerini belirterek, "Kaymakamlık olarak el emeği, göz nuruyla üretim yapan güçlü kadınlarımız, organik ve sağlıklı hediyelerle mutlu olacak. Yetim ve öksüz çocuklarımızı düşünerek, 'Güçlü Kadınlar Mutlu Çocuklar' projemizi hayata geçirdik. Projemiz kapsamında 25 kadın istihdam edilmektedir. İlçemizdeki 220 yetim ve öksüz kardeşlerimize projemiz kapsamında istihdam ettiğimiz 25 kadın tarafından tek tek biçilip dikilen el yapımı organik oyuncaklarımızın dağıtımını yaparak Arabanlı yetim ve öksüz kardeşlerimizin yüzünü güldürüyoruz" dedi.

"335 bin yetim ve öksüze oyuncak hediye edeceğiz"

Projeyi genişleterek Türkiye'de bulunan 335 bin yetim ve öksüz çocuğa oyuncak hediye etmeyi hedeflediklerini söyleyen Kaymakam Mutlu, "Projemizi daha da geliştirerek "Yetim Gülerse Türkiye Güler" sloganıyla ülkemiz genelinde tespit ettiğimiz 335 bin yetim ve öksüz kardeşlerimizin tamamına el yapımı organik sağlıklı oyuncaklarımızdan hediye etmeyi planlıyoruz. Projemize destek için yapılan bağış (maliyetine belirlenen oyuncak bedeli) karşılığında 1 oyuncak bağış sahibine 1 oyuncakta yetim ve öksüzlere hediye edilecektir. Araban Kaymakamlığı olarak, 335 bin yetim 335 bin oyuncak etiketiyle tüm vatandaşlarımızı destek vermeye ve Yetim ve öksüzleri güldürerek ülkemizi güldürmeye davet ediyoruz" diye konuştu.

Oyuncakları üreten kadınlar ise atölyeye geldiklerini, yetim ve öksüz çocukları mutlu ettikleri için de daha çok mutlu olduklarını aktardı. Kadınlar, proje ve hizmetlerle nedeniyle Kaymakam Mutlu'ya teşekkür etti.

Araban'dan yetim ve öksüzleri mutlu edecek proje
Araban'dan yetim ve öksüzleri mutlu edecek proje
Araban'dan yetim ve öksüzleri mutlu edecek proje
Araban'dan yetim ve öksüzleri mutlu edecek proje
Araban'dan yetim ve öksüzleri mutlu edecek proje
Araban'dan yetim ve öksüzleri mutlu edecek proje
Araban'dan yetim ve öksüzleri mutlu edecek proje
Araban'dan yetim ve öksüzleri mutlu edecek proje

İstihdam, Oyuncak, Türkiye, Araban, Yaşam, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Araban'dan yetim ve öksüzleri mutlu edecek proje - Son Dakika


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