Araban'da Gençlik Merkezinin temeli atıldı - Son Dakika

Gaziantep'in Araban ilçesinde, gençlerin çeşitli aktivitelerini yapabileceği Araban Gençlik Merkezinin temeli düzenlenen törenle atıldı.

Araban Kaymakamı Abdulhamit Mutlu'nun girişimleri sonucu Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun talimatı ve Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı İlhan Selim Baydaş'ın desteğiyle ilçeye kazandırılan ve Arabanlı gençlerin çeşitli aktivitelerini yapabileceği Araban Gençlik Merkezi, Araban Stadyumu'nda bulunan spor salonunun yanındaki alana inşa ediliyor.

Araban Kaymakamı Abdulhamit Mutlu, yaptığı açıklamada, Gençlik Merkezinin geleceğin teminatı gençlere hayırlı olmasını dileyerek, "İlçemize kalıcı bir eser bırakmanın mutluluğunu yaşadım. Geleceğimizin teminatı gençlerimize ve ilçemize hayırlı olsun." ifadesini kullandı.

Törene Kaymakam Mutlu'nun eşi Nesrin Mutlu, AK Parti Gaziantep İl Başkanı Mehmet Eyüp Özkeçeci, Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru, Gaziantep Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhittin Özbay, AK Parti İlçe Başkanı Kamil Kasney ve daire amirleri katıldı.