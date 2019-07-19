Araban Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Kurt göreve başladı
48 dakika önce
Araban Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğüne atanan İsmail Kurt, görevine başladı.
Araban Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 10:33 Kaynak: AA
Halk Eğitimi
Merkezi Müdürlüğüne atanan İsmail Kurt
, görevine başladı.
Araban Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Müdür Yardımcısı Kurt, Halk Eğitimi Merkezi
Müdürlüğüne atandı.
Kurt, ihtiyaçlar doğrultusunda ilçe merkezi ve kırsalında çeşitli kurslar açacaklarını, bu konuda vatandaşlardan gelen talepleri dikkate alacaklarını söyledi.
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