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Araban Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Kurt göreve başladı

48 dakika önce

Araban Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğüne atanan İsmail Kurt, görevine başladı.

Araban Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Kurt göreve başladı, System.String[]
Araban Halk Eğitimi
Merkezi Müdürlüğüne atanan İsmail Kurt, görevine başladı.
Araban Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Kurt, Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğüne atandı.
Kurt, ihtiyaçlar doğrultusunda ilçe merkezi ve kırsalında çeşitli kurslar açacaklarını, bu konuda vatandaşlardan gelen talepleri dikkate alacaklarını söyledi.
Halk Eğitimi Merkezi, Anadolu Lisesi, İsmail Kurt, Araban, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 10:33 Kaynak: AA
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