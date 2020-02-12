Araban ilçesi en soğuk günlerini yaşıyor - Son Dakika

Türkiye'nin birçok bölgesinde etkili olan dondurucu soğuklar, Gaziantep'in Araban ilçesinde de kendisini gösterdi.
İlçe merkezindeki yollarda buzlanmalar oluşurken, evlerdeki içme suyu boruları dondu.
Araban Ziraat Odası
Başkanı Hasan Altun, gazetecilere yaptığı açıklamada, son günlerde etkili
olan soğuk hava ve don şartlarının, günlük hayatı etkilese de tarımsal üretime zararı olmayacağını belirterek, "Şubat ayındaki hava şartları, çiftçilerimizin
istediği gibi gidiyor. Üreticilerimizin son günlerde etkili olan donlardan
ürünlerinin zarar göreceği korkusuna kapılmasına gerek yoktur" dedi.