Araban ilçesi en soğuk günlerini yaşıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Araban ilçesi en soğuk günlerini yaşıyor - Son Dakika

Araban ilçesi en soğuk günlerini yaşıyor

6 saat önce

Türkiye'nin birçok bölgesinde etkili olan dondurucu soğuklar, Gaziantep'in Araban ilçesinde de kendisini gösterdi.

Araban ilçesi en soğuk günlerini yaşıyor, System.String[]

Türkiye'nin birçok bölgesinde etkili olan dondurucu soğuklar, Gaziantep'in Araban ilçesinde de kendisini gösterdi.

İlçe merkezindeki yollarda buzlanmalar oluşurken, evlerdeki içme suyu boruları dondu.

Araban Ziraat Odası

Başkanı Hasan Altun, gazetecilere yaptığı açıklamada, son günlerde etkili

olan soğuk hava ve don şartlarının, günlük hayatı etkilese de tarımsal üretime zararı olmayacağını belirterek, "Şubat ayındaki hava şartları, çiftçilerimizin

istediği gibi gidiyor. Üreticilerimizin son günlerde etkili olan donlardan

ürünlerinin zarar göreceği korkusuna kapılmasına gerek yoktur" dedi.

Gaziantep, Türkiye, Araban, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 12:38 Kaynak: AA
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