Araban ilçesi kaymakamı Mutlu, yaşlıların ihtiyaçları için kapı kapı dolaştı - Son Dakika
Son Dakika Genel Araban ilçesi kaymakamı Mutlu, yaşlıların ihtiyaçları için kapı kapı dolaştı - Son Dakika

Araban ilçesi kaymakamı Mutlu, yaşlıların ihtiyaçları için kapı kapı dolaştı

6 saat önce

Araban ilçesi kaymakamı Mutlu, yaşlıların ihtiyaçları için kapı kapı dolaştı Yaşlı kadından Kaymakamı şaşırtan cevap Kaymakamın ne yemek istediğini sorduğu yaşlı kadın: "Herkese ne geliyorsa bize de o gelsin" Korona virüs tedbirleri kapsamında evinden dışarı çıkmayan ihtiyaç sahibi ailelerini...

Araban ilçesi kaymakamı Mutlu, yaşlıların ihtiyaçları için kapı kapı dolaştı

Yaşlı kadından Kaymakamı şaşırtan cevap

Kaymakamın ne yemek istediğini sorduğu yaşlı kadın:

"Herkese ne geliyorsa bize de o gelsin"

GAZİANTEP - Korona virüs tedbirleri kapsamında evinden dışarı çıkmayan ihtiyaç sahibi ailelerini kapı kapı dolaşan Kaymakam Abdulhamit Mutlu, gittiği evdeki yaşlı kadına ne yemeği istediklerini sorarak, istedikleri yemeği çıkartacaklarını söyledi. Yaşlı kadın ise Kaymakam Mutlu'ya "Herkese ne geliyorsa bize de o gelsin" cevabını verdi.

Gaziantep'in Araban ilçesinde Kaymakam Abdulhamit Mutlu, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Şehit Sait Demirel aşevinden her gün sıcak yemek yardımı alan 120 ihtiyaç sahibi aileyi ve yaşlıları evlerinde ziyaret ederek hem maaşlarını götürdü hem de yemeklerini ikram etti. Kaymakamın maaş ve yemekleri bizzat getirmesi aileleri hem şaşırttı hem de sevindirdi. Devletin sıcaklığını hisseden vatandaşlar Kaymakam Mutlu'yu dualarla yolcu etti.

Yemek götürdüğü bir ailede yaşlı kadına 'yemekte ne olsun istiyorsunuz, "Memnun musun" diye soran Kaymakam Mutlu ile yaşlı kadının insanını içini ısıtan diyolaglar yaşandı. Mutlu, "Sen ne istiyorsan onu, o yemeği yapacağız' diye sorduğu yaşlı kadın ise ibretlik bir cevap vererek, "Herkese ne geliyorsa bize de o gelsin" diye konuştu.

Cevap karşısında şaşıran Kaymakam Mutlu ise, liste hazırladığını ve insanların sevdiği yemeklerle listeyi oluşturmak istediğini söyleyerek, ısrarcı oldu. Kaymakam Mutlu'nun ısrarı üzerine ise yaşlı kadın, şehriye çorbası ve nohut yemeği haricindeki her yemeğin olabileceğini söyleyerek, "Dövme çorbası çok güzel oluyor.l Kabağı çok severim. Başka da bilmiyorum, ne verirseniz onu yeriz" diye konuştu.

Ziyaret ettiği evlerde Kaymakam Mutlu, yaşlılara dezenfektan da hediye ederek korona virüse karşı uyarılarda bulundu.

Araban ilçesi kaymakamı Mutlu, yaşlıların ihtiyaçları için kapı kapı dolaştı

Gaziantep, Araban, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.04.2020 10:56 Kaynak: İHA

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