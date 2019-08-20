Son Dakika Haberleri: Araban ilçesinde baraj beklentisi
Son Dakika Güncel Haber

Araban ilçesinde baraj beklentisi

13 dakika önce

Gaziantep'in Araban ilçesi Ziraat Odası Başkanı Hasan Altun, sulu tarıma geçebilmek için Çat Boğazı Barajı'nın tamamlanmasını istediklerini belirtti.

Araban ilçesinde baraj beklentisi, System.String[]
Gaziantep'in Araban ilçesi Ziraat Odası Başkanı Hasan Altun, sulu tarıma geçebilmek için Çat Boğazı Barajı'nın tamamlanmasını istediklerini belirtti.
Altun, gazetecilere yaptığı açıklamada, AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan'ın girişimlerde bulunmasının ardından gündeme gelen Çat Boğazı Barajı Projesi'nin 20 Nisan 2017 tarihinde DSİ Genel Müdürlüğünde gerçekleşen programla sözleşmesinin imzalandığını hatırlattı.
Çat Boğazı mevkisine yapılması planlanan proje çalışmalarının devam etiğini ifade eden Altun, şöyle konuştu:
"Çat Boğazı Barajı tamamlandığında Araban Ovası'nda kuru tarım yapılan 137 bin 280 dönüm arazi suya kavuşacak. Sulu tarıma geçebilmemiz için inşaat çalışmalarının tamamlanmasını bekliyoruz. Geçim kaynağının yüzde 100'ü tarıma dayalı olan Araban ilçesinin kalkınması için Çat Boğazı Barajı projenin bir an önce hayata geçirilmesi gerek."
Gaziantep, Araban, Çat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 12:04 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Süper Lig'de ilk hafta tamamlandı! İşte puan durumu
Tolga Ciğerci canlı yayında maçın kaç kaç bittiğini unuttu! Burhan Kuzu'dan Fenerbahçe taraftarına teşekkür Haldun Domaç, canlı yayında bayıldı!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.8.2019 12:17:59. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Araban ilçesinde baraj beklentisi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]