Araban ilçesinde bir bina karantinaya alındı - Son Dakika

Araban ilçesinde bir bina karantinaya alındı

Gaziantep'in Araban ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında iki katlı bina karantinaya alındı.

Gaziantep'in Araban ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında iki katlı bina karantinaya alındı. Merkez Şehtikamil ilçesinde yaşayan S.Y. Araban ilçesine bağlı kırsal Gelinbuğday Mahallesi'ndeki ailesini ziyaret etti. Burada 2 gün kaldıktan sonra kent merkezine dönen S.Y. bir özel hastanede yaptırdığı Kovid-19 koronavirüs testi pozitif çıktı. Bunun sonucunda S.Y'nin temasta olduğu belirlenen Gelinbuğday Mahallesi'ndeki ailesinin 2 katlı evi İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca karantina kararı alındı. Kararın ardından, eve giriş ve çıkış yasaklanarak bölgeye uyarıcı yazı asıldı. Öte yandan, Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri evin çevresinde dezenfekte çalışması gerçekleştirdi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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