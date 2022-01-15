GAZİANTEP - Araban ilçesinde boşaltılan hükümet konağı yıkıldı - Son Dakika

Gaziantep'in Araban ilçesinde boşaltılan hükümet konağının yıkımı gerçekleşti.

Belediye Başkanı Hasan Doğru, gazetecilere, hükümet konağının 1977'de inşa edildiğini ve 44 yıl kamu kurumlarınca vatandaşa hizmet verildiğini anlattı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatıyla ilçeye yeni hükümet konağının yapımının programa alındığını belirten, Doğru şunları kaydetti:

"Araban Belediye Başkanı olarak şahsım ve Arabanlı hemşerilerimin tamamı olarak bir an önce ilçemize yakışacak yeni ve modern bir hükümet konağı yapılması için İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu ve geçmişten günümüze kadar ki AK Parti dönemleri boyunca ilçemize verilen çeşitli hizmetler için bizlerden desteklerini esirgemeyen Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanımız sayın Fatma Şahin ile birlikte AK Parti Gaziantep milletvekillerimize teşekkür ediyoruz. Yeni hükümet konağı binasının yapılması için de desteklerini bekliyoruz."