Daha sonra Merkez İlkokulunda devam eden törende, günün anlam ve önemini anlatan konuşmalar yapılarak öğrenciler tarafından şiirler okundu.

Kaynak: AA

milli eğitim bakanlığı, Kaymakamlık, Hisarcık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Araban'da İlköğretim Haftası kutlandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.