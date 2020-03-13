Araban ilçesinde Korona virüs tedbirleri - Son Dakika

Araban ilçesinde Korona virüs tedbirleri
6 saat önce
Araban ilçesinde, Kaymakam Abdulhamit Mutlu'nun talimatıyla ilçe merkezindeki ve kırsalındaki tüm okullar, hastane ve kamu kurumlarında Korona virüs tedbirleri kapsamında dezenfekte çalışmaları gerçekleştirildi.
Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 05:26 Kaynak: İHA
Araban ilçesinde, Kaymakam Abdulhamit Mutlu'nun talimatıyla ilçe merkezindeki ve kırsalındaki tüm okullar, hastane ve kamu kurumlarında Korona virüs tedbirleri kapsamında dezenfekte çalışmaları gerçekleştirildi.
Araban Kaymakamı Abdulhamit Mutlu'nun talimatı üzerine ilçedeki tüm kurumlarda hijyen uygulaması başlatılarak dezenfekte çalışmaları yapıldı. İlçedeki tüm kurumlardaki tuvaletler, lavabolar, kapı kolları, merdiven korkulukları ile elle temas edilen bütün alanlar özel dezenfektanlarla temizlendi. - GAZİANTEP
Son Dakika Son Dakika: İçişleri Bakanlığı, 81 ile genelge gönderdi! 9 ülkeden Türkiye'ye yolcu girişi durduruldu ABD Başkanı Trump koronavirüs testi yaptıracak Ivanka Trump ile aynı karede yer alan Avustralyalı Bakan koronavirüse yakalandı Son Dakika: ABD'de koronavirüs nedeniyle acil durum ilan edildi