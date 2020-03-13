Araban ilçesinde Korona virüs tedbirleri - Son Dakika
Son Dakika Güncel Araban ilçesinde Korona virüs tedbirleri - Son Dakika

Araban ilçesinde Korona virüs tedbirleri

6 saat önce

Araban ilçesinde, Kaymakam Abdulhamit Mutlu'nun talimatıyla ilçe merkezindeki ve kırsalındaki tüm okullar, hastane ve kamu kurumlarında Korona virüs tedbirleri kapsamında dezenfekte çalışmaları gerçekleştirildi.

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Araban ilçesinde, Kaymakam Abdulhamit Mutlu'nun talimatıyla ilçe merkezindeki ve kırsalındaki tüm okullar, hastane ve kamu kurumlarında Korona virüs tedbirleri kapsamında dezenfekte çalışmaları gerçekleştirildi.


Araban Kaymakamı Abdulhamit Mutlu'nun talimatı üzerine ilçedeki tüm kurumlarda hijyen uygulaması başlatılarak dezenfekte çalışmaları yapıldı. İlçedeki tüm kurumlardaki tuvaletler, lavabolar, kapı kolları, merdiven korkulukları ile elle temas edilen bütün alanlar özel dezenfektanlarla temizlendi. - GAZİANTEP

Araban, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 05:26 Kaynak: İHA
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