Araban'da muhtarlar toplantısı düzenlendi - Son Dakika
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Araban'da muhtarlar toplantısı düzenlendi

05.08.2022 16:12
Araban'da muhtarlar toplantısı düzenlendi

Araban ilçesinde muhtarlar toplantısı gerçekleştirildi.

Araban ilçesinde muhtarlar toplantısı gerçekleştirildi.

Araban Kaymakamı Ömer Sevgili ve Belediye Başkanı Hasan Doğru, Sosyal Hizmet Merkezi Toplantı Salonunda gerçekleşen ağustos ayı toplantısında mahalle muhtarlarının taleplerini dinledi.

Kaymakam Sevgili, bugüne kadar kendisine iletilen birçok sorunun çözüme kavuşturulduğunu, bazılarının ise ilgili birimlere yazıldığını ve imkanlar dahilinde çözümü için çalışmaların sürdürüldüğünü kaydetti.

Belediye Başkanı Hasan Doğru da iletilen sorunların çözümü için çalışmaların başlatılacağını aktardı.

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Kaynak: AA

Hasan Doğru, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Araban'da muhtarlar toplantısı düzenlendi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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