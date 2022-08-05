Araban ilçesinde muhtarlar toplantısı gerçekleştirildi.
Araban Kaymakamı Ömer Sevgili ve Belediye Başkanı Hasan Doğru, Sosyal Hizmet Merkezi Toplantı Salonunda gerçekleşen ağustos ayı toplantısında mahalle muhtarlarının taleplerini dinledi.
Kaymakam Sevgili, bugüne kadar kendisine iletilen birçok sorunun çözüme kavuşturulduğunu, bazılarının ise ilgili birimlere yazıldığını ve imkanlar dahilinde çözümü için çalışmaların sürdürüldüğünü kaydetti.
Belediye Başkanı Hasan Doğru da iletilen sorunların çözümü için çalışmaların başlatılacağını aktardı.
Son Dakika › Güncel › Araban'da muhtarlar toplantısı düzenlendi - Son Dakika