Kaymakam Sevgili, bugüne kadar kendisine iletilen birçok sorunun çözüme kavuşturulduğunu, bazılarının ise ilgili birimlere yazıldığını ve imkanlar dahilinde çözümü için çalışmaların sürdürüldüğünü kaydetti.

Kaynak: AA

Hasan Doğru, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Araban'da muhtarlar toplantısı düzenlendi - Son Dakika

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