Son Dakika Haberleri: Araban ilçesinde sumak hasadına başlandı
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Araban ilçesinde sumak hasadına başlandı

31 dakika önce

Gaziantep'in Araban ilçesine bağlı Tarlabaşı kırsal mahallesi ve civar mahallelerde yetişen sumak hasadına başlandı.

Araban ilçesinde sumak hasadına başlandı, System.String[]

Gaziantep'in Araban ilçesine bağlı Tarlabaşı kırsal mahallesi ve civar mahallelerde yetişen sumak hasadına başlandı.


Genelde Antepfıstığı ve üzüm bağları içinde kendiliğinden yetişen sumağın hasadı başladı. Sumak'ta yüksek verim, üreticisinin yüzünü güldürdü. Sumağın budanması ve tarla sürme gibi işlemlerini yapan üreteciler, Eylül ayı ortasında ise hasat yapıyor.


Bölgedeki hemen her evde özellikle yemek ile salatalarda baharat olarak kullanılan sumağın kilosu ise 10-15 TL'den satılıyor.


Tarlabaşı kırsal mahallesindeki antep fıstığı bahçesinde yetişen sumağın hasadını yapan üretici Abdulhak Özkan, sumağı her yıl bu mevsimde topladıklarını, kuruttuktan sonra sattıklarını ifade etti. Son zamanlarda yoğun talep olduğunu da anlatan Özkan, "Ağaçlardaki salkım halindeki sumağı toplayarak evimizin damına serip güneşte kurutuyoruz. Sopayla vurarak salkımdan ayırdığımız sumak, tane tane hale dönüştüğünde ise satışa hazır hale geliyor. Kilogramını 10-15 lira asında değişen fiyatlarla satarak, aile ekonomimize katkı sağlıyoruz" diye konuştu. - GAZİANTEP

Tarlabaşı, Gaziantep, Araban, Eylül, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 11:16 Kaynak: İHA
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