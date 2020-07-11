Araban Karpuz'unun hasadına başlandı - Son Dakika

Araban Karpuz'unun hasadına başlandı

Araban Ovası'nın bereketli topraklarında yetişen, tadı ve lezzetiyle 'Araban Baklavası' olarak bilinen meşhur Araban karpuzunun hasadına başlandı.

Araban Ovası'nın bereketli topraklarında yetişen, tadı ve lezzetiyle 'Araban Baklavası' olarak bilinen meşhur Araban karpuzunun hasadına başlandı.

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Araban Ovası'nda bu yıl birinci ürün olarak 3 bin dönüm, ikinci ürün olarak da 3 bin dönüm olmak üzere toplam 6 bin dönüm alanda karpuz ekimi yapılan alanda Araban karpuzu hasadına başlandı. Karpuzun tarladaki fiyatı ise 1 TL 30 kuruştan satılıyor.

Araban Ziraat Odası Başkanı Hasan Altun, meşhur Araban karpuzunun 2020 yılının ilk hasadına başlandığını belirterek, "Araban Ovası'nın bereketli topraklarında yetişen, tadı ve kalitesiyle yurt genelinde 'Araban Baklavası' olarak bilinen meşhur Araban karpuzunun ilk hasadına üreticilerimizle birlikte başladık. Araban karpuzunun tarlada kilogramını 1 lira 30 kuruş ile 1 lira 70 kuruş arasında değişen fiyatlarla toptan alımını yaparak ülkenin tüm bölgelerine tır ve kamyonlarla nakliyesi yapılmaktadır. Araban Ovası'ndaki bilinçli üretim yapan üreticilerimiz tarafından yetiştirilen tadı ve lezzetiyle meşhur Araban karpuzunu yurt genelindeki Araban karpuzu sevenlerin tüketime sunduk. Karpuz, Araban ilçesi tarımında ekonomik önemi oldukça fazla olan bir üründür. Araban Ovası'nda bu yıl birinci ürün olarak 3 bin dönüm, ikinci ürün olarak da 3 bin dönüm olmak üzere yaklaşık 5 bin dönüm civarında gerçekleşen meşhur Araban karpuzu dikimi yapılan alanda bir kısmı seralarda yetiştirilen fidelerin tarlaya dikilmesi ile bir kısmı da çekirdeğin direk tarlaya dikilmesiyle yapıldı. Meşhur makarnalık sert buğdaydan yapılan firik yapımından sonra ve hububat hasadından sonra ikinci ürün olarak karpuz dikimi yapıldı. Araban Ovası'nda yetişen ve 'Araban Baklavası' olarak bilinen meşhur Araban karpuzundan her gün yaklaşık 100 kamyon karpuz satışı yapılarak yurt genelindeki tüm il ve ilçelere sevkiyat yapılıyor" dedi. - GAZİANTEP

Hasan Altun, Araban, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.07.2020 11:26 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Araban Karpuz'unun hasadına başlandı - Son Dakika Ekonomi
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