Araban Kaymakamı Hilal Kızılkaya'dan gazilere ziyaret

Araban Kaymakamı Hilal Kızılkaya, ilçedeki gazileri evlerinde ziyaret etti.

Kaymakam Kızılkaya, Cumhuriyet Başsavcısı Kadirhan Uzun, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen İlhan Gövler, Emniyet Amiri Mahmut Şakir Yılmaz, Müftü Şakir Aktaş ile ilçede yaşayan gazileri evlerinde ziyaret etti.

Arabanlı gazi ve gazi yakınlarıyla sohbet ederek taleplerini dinleyen Kızılkaya, "'Devletimizin ve milletimizin bekası uğruna büyük bir fedakarlık gösteren şehitlerimiz ve gazilerimiz, bağımsızlığımızın ve milli birliğimizin en kıymetli simgeleridir. Bu vesileyle şehitlerimize ve ebediyete intikal eden gazilerimize Allah'tan rahmet diliyor, hayatta olan gazilerimize sağlıklı uzun ömürler diliyorum." diye konuştu.???????