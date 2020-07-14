Araban Kaymakamı Mutlu: "123 ev karantinada" - Son Dakika

Araban Kaymakamı Mutlu: "123 ev karantinada"

Araban Kaymakamı Abdulhamit Mutlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ilçede 123 evde karantina işleminin uygulandığını bildirdi.

Araban Kaymakamı Abdulhamit Mutlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ilçede 123 evde karantina işleminin uygulandığını bildirdi.

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Mutlu, yazılı açıklamasında, ilçede salgınla ilgili rakamların her geçen gün daha da ciddileştiğini belirtti.

Bu anlamda herkesin daha duyarlı davranmasını isteyen Mutlu, "123 ev karantinada. Bu evlerde de 572 vatandaşımız bulunuyor. Tedbirlere ne kadar az uyarsak güzel günler o kadar uzaklaşıyor. Sevdiklerinizin sağlığı için bizlere yardımcı olmanızı tekrar rica ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Mutlu, maske, mesafe ve hijyen kurallarına harfiyen uyulması gerektiğini de kaydetti.

Araban, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 15:31 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Araban Kaymakamı Mutlu: '123 ev karantinada' - Son Dakika
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