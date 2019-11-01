Araban Kaymakamı Mutlu'dan esnaf ziyareti

Gaziantep'in Araban İlçesi Kaymakamı Abdulhamit Mutlu, ilçe esnafına tanışma ziyaretinde bulundu.

Araban ilçesinin yeni kaymakamı Abdulhamit Mutlu, tek tek ziyaret edip tanıştığı ilçe esnafına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını getirdiğini söyleyerek, esnafın sorunları ve beklentilerini dinleyip çeşitli konularda görüş alışverişinde bulundu.

Kaymakamlık makamının kapısının halka ve esnafa her zaman açık olduğunu dile getiren Mutlu, kendisinin de sürekli yapacağı ziyaretlerle halkın içinde olacağını anlattı.

Kaymakam Mutlu'ya ziyaretinde Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru, Araban Cumhuriyet Başsavcısı Sefer Açıkyürek, Araban İlçe Jandarma Komutanı Sinan Erşahin, Araban İlçe Emniyet Amir Vekili Mahmut Şakir Yılmaz, Araban Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Orhan Behcet, ve Araban İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Karayılan eşlik etti.