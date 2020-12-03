Araban Kaymakamı Mutlu'dan Kovid-19 uyarısı - Son Dakika

Araban Kaymakamı Mutlu'dan Kovid-19 uyarısı

03.12.2020 10:11
Araban Kaymakamı Mutlu'dan Kovid-19 uyarısı, System.String[]

Araban Kaymakamı Abdulhamit Mutlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarında son günlerde yaşanan artışın devam etmesi halinde ek tedbirler almak zorunda kalacaklarını bildirdi.

Araban Kaymakamı Abdulhamit Mutlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarında son günlerde yaşanan artışın devam etmesi halinde ek tedbirler almak zorunda kalacaklarını bildirdi.

Mutlu, yazılı açıklamasında, son günlerde ilçe genelinde pozitif vaka sayısında ciddi bir artışın yaşandığını anlattı.

Bu noktada herkesin hassasiyetini artırması gerektiğini aktaran Mutlu, şöyle devam etti:

"Son günlerde pozitif vaka sayılarında çok ciddi bir artış görünmektedir. Salgın bu hızla yayılırsa özellikle Elif Mahallemiz gibi bazı mahallelerimizde de giriş çıkış yasağı gibi ek tedbirler düşünülmektedir. Hastalığı ağır geçirenlerden ve sevdiklerini kaybedenlerden her gün üzüntü ve pişmanlık mesajları alıyoruz. Tüm vatandaşlarımıza çok sıkı tedbir almaları konusunda mesajlarını iletmemizi istediler. Lütfen sevdiklerimizin sağlığı için kurallara uyalım."

Araban, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Araban Kaymakamı Mutlu'dan Kovid-19 uyarısı - Son Dakika


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