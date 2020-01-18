Araban Kaymakamı Mutlu, iş adamlarıyla bir araya geldi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Araban Kaymakamı Mutlu, iş adamlarıyla bir araya geldi - Son Dakika

Araban Kaymakamı Mutlu, iş adamlarıyla bir araya geldi

6 saat önce

Araban Kaymakamı Abdülhamit Mutlu, iş adamlarına ilçede başlattığı "İyilik ve Merhamet Kulübü" projesini anlattı.

Araban Kaymakamı Mutlu, iş adamlarıyla bir araya geldi, System.String[]

Araban Kaymakamı Abdülhamit Mutlu, iş adamlarına ilçede başlattığı "İyilik ve Merhamet Kulübü" projesini anlattı.

İlçedeki iş adamlarını makamında kabul eden Mutlu, onlara ilçede yürütülen bazı projeler hakkında bilgilendirdi.

"İyilik ve Merhamet Kulübü" projesine iş adamlarından destek olmasını isteyen Mutlu, "İyilik ve Merhamet Kulübü'ne bir kişi ayda 1 lira vererek maddi iyilikler, çocuklarımızla beraber ilçe merkezi ve kırsalındaki yetim, öksüz ve fakir çocuklarımızın ihtiyaçları karşılanıyor. Manevi iyilikler yaparak da daha güzel insanların yaşadığı bir Araban'da yaşamayı hedefledik. Allah'a şükür şu anda da hedeflediğimiz yere geldik." dedi.

Araban, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 04:30 Kaynak: AA
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