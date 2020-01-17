Araban Kaymakamı Mutlu, projelerini hayırsever iş adamlarına anlattı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Araban Kaymakamı Mutlu, projelerini hayırsever iş adamlarına anlattı - Son Dakika

Araban Kaymakamı Mutlu, projelerini hayırsever iş adamlarına anlattı

6 saat önce

Araban İlçe Kaymakamı Abdulhamit Mutlu, Gaziantep'te faaliyet gösteren Arabanlı hayırsever iş adamlarını ziyaret ederek ilçede başlattığı projelerini anlattı.

Araban Kaymakamı Mutlu, projelerini hayırsever iş adamlarına anlattı, System.String[]

Araban İlçe Kaymakamı Abdulhamit Mutlu, Gaziantep'te faaliyet gösteren Arabanlı hayırsever iş adamlarını ziyaret ederek ilçede başlattığı projelerini anlattı.

Araban Kaymakamı Abdulhamit Mutlu, Araban Cumhuriyet Savcısı Sefer Açıkyürek, Araban İlçe Emniyet Amir Vekili Mahmut Şakir Yılmaz ve Araban Kaymakamlığı SYDV Müdürü Orhan Behcet ile birlikte Gaziantep'e giderek, burada Arabanlı hayırsever iş adamlarıyla buluştu.

Arabanlı İş Adamı Ahmet Çelik'in organizesinde As Çelik İnşaat Şirketinin ofisinde Kaymakam Mutlu ve beraberindeki ekip, Hızır Arıkök, Hilmi Öztürk, Kemal Taşçı, Mehmet Kaya, Latif Kaplan ve Mustafa Özkan ile bir araya geldi.

Kaymakam Mutlu ziyaret ettiği Arabanlı hayırsever iş adamlarına, ilçe kaymakamlığı görevine başladığı 29 Ekim 2019 tarihinden bugüne kadar hayata geçirdiği "Değerlerimi Yaşıyorum", "Bir Hayalim Var", "İyilik ve Merhamet Kulübü", "Gezgin Okullar", "Kaymakamımız Misafirimiz Olsun İkramımız Kitap Olsun" ve "Geç Kalma Genç Gel Cami Gençlerle Güzel" projelerini anlattı.

Arabanlı iş adamları da memleketlerinde başarılı projeleri hayata geçiren Kaymakam Mutlu'ya teşekkür ettiler ve bu projeleri desteklediklerini dile getirdiler.

Cumhuriyet Savcısı, Şakir Yılmaz, Gaziantep, Araban, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 09:54 Kaynak: AA
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