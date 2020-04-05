Araban Kaymakamı Mutlu, tedbirleri denetledi - Son Dakika

Araban Kaymakamı Mutlu, tedbirleri denetledi
6 saat önce
Araban Kaymakamı Abdulhamit Mutlu, yeni tip koronavirüs (kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında uygulama noktalarında sürdürülen tedbirleri inceledi.
Araban Kaymakamı Abdulhamit Mutlu, yeni tip koronavirüs (kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında uygulama noktalarında sürdürülen tedbirleri inceledi.
Mutlu, Gaziantep- Adıyaman Karayolunun ilçe girişinde İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü trafik ekiplerince yürütülen uygulama noktasını ziyaret etti.
Buradaki çalışmaları inceleyen Mutlu, ekiplere çalışmalarından dolayı teşekkür ederek tatlı ikramında bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 05.04.2020 03:44 Kaynak: AA
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