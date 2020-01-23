Araban Kaymakamı Mutlu ve Belediye Başkanı Doğru'dan Suriyeli yetimlere ziyaret - Son Dakika
Son Dakika Güncel Araban Kaymakamı Mutlu ve Belediye Başkanı Doğru'dan Suriyeli yetimlere ziyaret - Son Dakika

Araban Kaymakamı Mutlu ve Belediye Başkanı Doğru'dan Suriyeli yetimlere ziyaret

7 saat önce

Araban Kaymakamı Abdulhamit Mutlu ve Belediye Başkanı Hasan Doğru, Suriyeli yetim çocukları evinde ziyaret etti.

Araban Kaymakamı Mutlu ve Belediye Başkanı Doğru'dan Suriyeli yetimlere ziyaret, System.String[]

Araban Kaymakamı Abdulhamit Mutlu ve Belediye Başkanı Hasan Doğru, Suriyeli yetim çocukları evinde ziyaret etti.

Mutlu ve Doğan, ilçenin Fevzi Çakmak ve Yeşilova mahallelerinde yaşayan Suriyeli yetim çocukları evlerinde ziyaret etti, onlarla bir süre sohbet etti ve sorunlarını dinledi.

Mutlu, çocukların bazı temel ihtiyaçlarının olduğunu ve bunun kaymakamlık tarafından karşılanacağını söyledi.

Fevzi Çakmak, Hasan Doğru, Araban, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 12:26 Kaynak: AA
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