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Araban Kaymakamı Ömer Sevgili'den yoğun kar ve buzlanma uyarısı - Son Dakika

Araban Kaymakamı Ömer Sevgili'den yoğun kar ve buzlanma uyarısı

18.01.2022 21:48
Araban Kaymakamı Ömer Sevgili'den yoğun kar ve buzlanma uyarısı

Gaziantep'in Araban ilçesi Kaymakamı Ömer Sevgili, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle ilçe genelindeki yollarda incelemelerde bulunarak vatandaşlara yoğun kar ve buzlanma uyarılarında bulundu.

Gaziantep'in Araban ilçesi Kaymakamı Ömer Sevgili, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle ilçe genelindeki yollarda incelemelerde bulunarak vatandaşlara yoğun kar ve buzlanma uyarılarında bulundu.

Sevgili, yazılı açıklamasında, kar yağışı sebebiyle olağanüstü bir durumun söz konusu olduğunu belirtti.

İlçe yerleşim yerlerinde yoğun kar yağışı ve tipiden dolayı açılan yolların hemen kapandığını ifade eden Sevgili, "Araban-Besni karayolumuz trafiğe kapatılmıştır. Gaziantep istikametine giden araçlardan kar lastiği-zinciri olmayanların yolda mahsur kaldıkları bilgisini almaktayız. Yol açmaya giden iş makinaları bile yolda mahsur kalabiliyor. Acil durumlarınızda 112 ile bize ulaşın." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Kaymakam Ömer Sevgili'nin talimatı üzerine ilçe merkezi ve kırsal mahallelerin camilerindeki merkezi sistem üzerinden yapılan anonslar ile vatandaşlara yoğun kar ve buzlanma uyarısı yapıldı.

Anonslarda yapılan uyarıda ise "Kıymetli hemşerilerimiz, yoğun kar yağışıyla birlikte buzlanma yollarda araçların mahsur kalmasına sebep oluyor. Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayınız. Acil durumlarda 112'yi arayın." denildi.???????

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Gaziantep, Hisarcık, 112, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Araban Kaymakamı Ömer Sevgili'den yoğun kar ve buzlanma uyarısı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Araban Kaymakamı Ömer Sevgili'den yoğun kar ve buzlanma uyarısı - Son Dakika
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